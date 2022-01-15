Очень быстро и остро: США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину

В Соединенных Штатах разработали 18 сценариев на случай нового вторжения России в Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times.



«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях... Я бы просто сказала, что наше общение с союзниками направлено на то, чтобы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо шаг», — сказала Нуланд.



Она отметила, что санкции США и европейских союзников против России могут отличаться.



В то же время Нуланд подчеркнула, что путь для дипломатического поиска выхода из ситуации остается открытым.



«Мы хотим продолжить разговор. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, у них будут обиды, но у нас тоже есть опасения. Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов с помощью дипломатии», — сказала заместитель госсекретаря США.