Россия готовит спецоперацию на Донбассе, чтобы оправдать вторжение в Украину — разведка США

США располагает разведданными, которые говорят о том, что Россия подготовила проведение операции под чужим флагом на востоке Украины, чтобы оправдать вторжение в страну. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.



«Чиновник сказал, что у США есть доказательства того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России», — пишет издание.



Обвинение перекликается с заявлением, опубликованным Министерством обороны Украины в пятницу, в котором говорится, что российские спецслужбы готовят провокации против российских сил в попытке обвинить в этом Украину.



«Наше разведывательное сообщество получило информацию о том, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения. Мы видели этот спектакль в 2014 году», — отметил Салливан.



По его словам, дополнительные подробности обещают обнародовать в течение следующих 24 часов.



Представитель США заявил, что администрация Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину, «которое может привести к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей».



«Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля», — сказал чиновник.