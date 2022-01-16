Бизнес-интересы не стоят новой кровавой войны в Европе — Кулеба

Украина ожидает сотрудничества с новым федеральным правительством Германии по противодействию угрозам и попыткам запугивания со стороны РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы ожидаем, что новое федеральное правительство вместе с Украиной и нашими партнерами и союзниками возьмет жесткий курс на противодействие российским угрозам и попыткам запугивания», — сказал он в интервью германскому изданию Bild.



«Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе. Я уверен, что наше единство является нашей коллективной суперсилой, когда речь идет о противодействии растущей агрессивности России и предотвращению нового масштабного кризиса европейской безопасности», — добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.