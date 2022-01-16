Кулеба назвал, из чего состоит пакет сдерживания РФ

Украина тесно сотрудничает со своими партнерами и союзниками для внедрения комплексного пакета сдерживания РФ, который включает дипломатические меры, санкции и оборонное сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью германскую изданию Bild, передает «Интерфакс-Украина».



Кулеба рассказал, что пакет сдерживания РФ «состоит из трех уровней: сильная дипломатия для деэскалации, разработка ряда болезненных экономических санкций, углубление оборонного сотрудничества с Украиной».



По его словам, когда в начале ноября 2021 года РФ взяла «новый опасный курс эскалации, мы немедленно удвоили усилия по мобилизации международной поддержки Украины».



«Нет лучшего пути сдерживания дальнейшей российской агрессии, чем сильная Украина. То, что мы видели во время дипломатических контактов с Россией на прошлой неделе стало кульминацией нашей cовместной дипломатии сдерживания. Единство Запада было очевидно», — сказал Кулеба.