ГБР: Порошенко пытались вручить вызов в суд в аэропорту, но он проигнорировал

Сотрудники Госбюро расследований пытались вручить пятому президенту Петру Порошенко в аэропорту повестку о вызове в суд для избрания меры пресечения, но политик отказался от их получения. Об этом заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.



«Действительно сегодня сотрудники ГБР в помещении аэропорта "Жуляны" пытались вручить Петру Порошенко... процессуальные документы, а именно повестку о вызове на 11 часов 17 января в Печерский суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, копию ходатайства с приобщенными материалами, и предоставить Порошенко возможность добровольно явиться в суд», — сказала она на брифинге.



Вместе с тем, как сообщила спикер ГБР, Порошенко отказался от получения процессуальных документов, «игнорировал требования следователя, а лица, которые были с ним, осуществляли физическое сопротивление, что зафиксировано на видеозаписях».



По словам Сапьян, адвокаты Порошенко заверили, что получат все процессуальные документы, «однако после прохождения пограничного контроля путем создания искусственной толпы сбежали».



Вместе с тем Порошенко, покинув терминал аэропорта, сказал своим соратникам на митинге, что намерен посетить сегодняшнее заседание суда.