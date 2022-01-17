Порошенко прилетел в Киев и отправится в суд

Петр Порошенко. Скриншот: телеканал «Прямой»

Пятый президент, лидер фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко вернулся в Украину. Рейсовый самолет с политиком на борту прибыл из Польши и приземлился в аэропорту «Киев».



Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из аэропорта к своим сторонникам, которые собрались у терминала. Партия «Евросолидарность» организовала митинг, на котором он выступил.



Сегодня в 11:00 в Печерском суде столицы состоится заседание по избранию меры пресечения Порошенко в деле о незаконной поставке угля из Донбасса и финансировании группировок «ДНР» и «ЛНР».



Порошенко утверждает, что уголовное подозрение против него является политическим преследованием. Он объявил, что посетит сегодняшнее заседание суда.



Экс-президент покинул Украину 17 декабря, объяснив это европейским турне с целью встречи с иностранными политиками.



При этом Госбюро расследований выяснило, что Порошенко купил авиабилет в Стамбул только вечером 17 декабря — спустя несколько часов после того, как под Верховной Радой следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове. Тогда Порошенко проигнорировал правоохранителей, сел в «Мерседес» и с криками водителю «Поехали, ...твою мать!» уехал.

20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о незаконной схеме поставок угля с захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.



6 января Печерский райсуд Киева арестовал имущество Порошенко. В частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.



Однако, как выяснилось, под арест не попала корпорация Roshen и другие крупные бизнес-активы Порошенко, потому что он заранее переписал их на старшего сына.