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Сутки на Донбассе: один обстрел, потерь среди украинских военных нет

18 января 2022, 08:28

Сутки на Донбассе: один обстрел, потерь среди украинских военных нет

За минувшие сутки, 17 января, незаконными вооруженными формированиями были обстреляны Пески в Донецкой области, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В течение минувших суток российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из подствольных гранатометов в стороны Песков. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий нет», — говорится в утренней сводке штаба.

Группировка «ДНР» заявила о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ. Подчеркивается, что обстрелам подверглись позиции у Верхнеторецкого (южное) и Октября.

Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.

С полуночи по состоянию на 7:00 18 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа  22 декабря 2021 года, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.

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