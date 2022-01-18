Миссия ОБСЕ не нашла утечки химикатов в Горловке

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе на данный момент не нашла подтверждений утечки химикатов в неподконтрольной Украине Горловке, информация о которой была обнародована украинской разведкой. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.



«16 и 17 января сотрудники миссии уточняли сообщение о вероятной утечке аммиака на заводе в Горловке (неподконтрольный украинскому правительству город в 39 км на северо-восток от Донецка). СММ там была зафиксирована спокойная ситуация», — указано в сообщении.



Однако в миссии заверили, что продолжат уточнять информацию о возможной утечке химикатов.

Украинская разведка 15 января сообщила об утечке химикатов на горловском заводе «Стирол», который находится на территории, контролируемой группировкой «ДНР». В разведке полагают, что Россия может использовать этот факт для обвинения Украины в химатаке и в качестве повода для масштабной агрессии.