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РФ может использовать утечку химикатов в Горловке как повод для вторжения в Украину — разведка

15 января 2022, 13:58

РФ может использовать утечку химикатов в Горловке как повод для вторжения в Украину — разведка

В подконтрольной группировке «ДНР» Горловке происходит утечка химических веществ. Это может быть использовано Россией для расширения агрессии против Украины. Об этом заявили в Главном управлении разведки министерства обороны Украины.

В ГУР МО сообщают, что «российская оккупационная администрация потеряла контроль над химическими препаратами, завозимыми на временно оккупированные территории Украины».

По информации военной разведки Украины, 14 января в Горловку на ПАО «Концерн Стирол» были доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в атмосферу ядовитых веществ. Это может привести к экологической катастрофе.

«Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства», — подчеркивают в Главном управлении разведки.

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