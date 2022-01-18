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Шольц заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине

18 января 2022, 17:13

Шольц заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в планах правительства страны нет поставок оружия Украине, однако от попыток путем дипломатии предотвратить возможность российской агрессии в Украину там не отказываются. Такое заявление было сделано политиком в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Шольц напомнил, что в течение многих лет правительство Германии «придерживается конкретной стратегии — не экспортировать летальное вооружение».

«Данная стратегия не изменилась и с приходом к власти, после того как пост канцлера покинула Ангела Меркель», — заявил он.

Шольц уточнил, что Германия придерживалась такой политики и во время переговоров США и России, переговорного процесса в нормандском формате, а также во время встреч в рамках Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ.

По утверждению канцлера, в настоящее время Германия работает над тем, чтобы «нынешнее обострение прекратилось».

«В настоящее время следует подумать над действиями, чтобы территориальная целостность Украины не оказалась под угрозой, чтобы против этой страны не было военной агрессии и никаких других возможностей и средств, если вдруг кто-то предпримет попытки достичь политических изменений посредством применения силы», — сказал Шольц.

Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия от вероятного вторжения РФ. Министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что поставляемое вооружение не относится к стратегическому и применяется для самообороны.

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