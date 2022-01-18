Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия

18 января 2022, 10:14

Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия

Великобритания приступила к поставкам Украине противотанкового оружия для защиты от возможного российского вторжения. Такое заявление сделал министр обороны Бен Уоллес, сообщает Reuters.

По его словам, принятое решение касается поставок легких противотанковых систем вооружения. Министр уточнил, что первая партия систем доставлена вчера, 17 января. Британские военнослужащие в кратчайшие сроки проведут необходимое обучение.

При этом Уоллес не назвал тип отправляемого Украине вооружения и его точное количество.

«Это не стратегическое оружие, оно не является угрозой для России. Данное вооружение ближнего радиуса действия, его применяют для самообороны. Тем не менее оно в состоянии заставить людей задуматься над своими действиями. Если российские танки вторгнутся в Украину, то оружие, предоставленное нами, станет частью защитного механизма», — подчеркнул министр.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Великобританию за предоставление пакета безопасности с легкими противотанковыми системами защиты.

На вооружении украинских военных уже есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые поставляет США. В частности, Javelin есть у подразделений ВСУ на Донбассе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что диалог с Германией по вопросу поставок оружия будет продолжен. Об этом он сказал, комментируя визит в Киев немецкой коллеги Анналены Бербок.

Еще по теме

Организации
Поставки Вооружение
Люди
Бен Уоллес
Места
Великобритания

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:25
«ЛНР»: 11 умерших от COVID-19 за три дня
08:37
«ЛНР»: Более 1000 абонентов и пункт пропуска остались без электричества
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 января
21:02
Верещук перечислила, что нужно сделать для молодежи из ОРДЛО и Крыма
19:25
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
18:18
ГБР опубликовало «схему» закупок угля у «Л-ДНР», в которой обвиняют Порошенко
17:21
Минздрав: Модульный центр вакцинации на КПВВ «Станица Луганская» уже обустроен
10:32
Денисова: В плену «ДНР» находится девушка, которой нужна медпомощь
08:51
В Донецке умер глава районной «администрации» при «ДНР»
23:57
Главные новости Донбасса за неделю
20:45
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
14:03
В Донецке горела многоэтажка: огонь уничтожил 7 квартир, есть погибший
10:37
Беспилотник ОБСЕ глушили и обстреливали во время пролета над Донетчиной
22:30
НАТО отвергло ультиматум Путина. В РФ готовятся признать «ЛДНР». Донбасс сегодня ►
15:48
«ЛНР»: Из-за проблем с электричеством ряду городов сокращена подача воды
все новости
10:14
Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия
10:01
NYT узнала, что Украину покидают семьи российских дипломатов. В МИД РФ прокомментировали
09:39
На Донбассе вдвое увеличилось число нарушений «тишины»
09:25
«ЛНР»: 11 умерших от COVID-19 за три дня
09:22
Директор ЦРУ тайно посетил Украину и поговорил с Зеленским — CNN
08:37
«ЛНР»: Более 1000 абонентов и пункт пропуска остались без электричества
08:28
Сутки на Донбассе: один обстрел, потерь среди украинских военных нет
08:19
Число новых случаев коронавируса возросло до 8,5 тысячи за сутки
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 января
22:53
Суд не назначил меру пресечения Порошенко, заседание перенесли
22:43
Зеленский отреагировал на петицию о воинском учете для женщин и дал поручение Резникову
22:04
Арестович уходит из делегации ТКГ по Донбассу
21:02
Верещук перечислила, что нужно сделать для молодежи из ОРДЛО и Крыма
20:22
СБУ нашла в доме у жителя Луганщине взрывчатку и гранаты боевиков
19:25
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
все новости
ВИДЕО
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
17 января, 19:25
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
16 января, 20:45
НАТО отвергло ультиматум Путина. В РФ готовятся признать «ЛДНР». Донбасс сегодня ►
15 января, 22:30

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция