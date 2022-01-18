Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия

Великобритания приступила к поставкам Украине противотанкового оружия для защиты от возможного российского вторжения. Такое заявление сделал министр обороны Бен Уоллес, сообщает Reuters.



По его словам, принятое решение касается поставок легких противотанковых систем вооружения. Министр уточнил, что первая партия систем доставлена вчера, 17 января. Британские военнослужащие в кратчайшие сроки проведут необходимое обучение.



При этом Уоллес не назвал тип отправляемого Украине вооружения и его точное количество.



«Это не стратегическое оружие, оно не является угрозой для России. Данное вооружение ближнего радиуса действия, его применяют для самообороны. Тем не менее оно в состоянии заставить людей задуматься над своими действиями. Если российские танки вторгнутся в Украину, то оружие, предоставленное нами, станет частью защитного механизма», — подчеркнул министр.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Великобританию за предоставление пакета безопасности с легкими противотанковыми системами защиты.

На вооружении украинских военных уже есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые поставляет США. В частности, Javelin есть у подразделений ВСУ на Донбассе.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что диалог с Германией по вопросу поставок оружия будет продолжен. Об этом он сказал, комментируя визит в Киев немецкой коллеги Анналены Бербок.