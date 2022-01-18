Министры иностранных дел Украины и Канады обсудили сдерживание российской агрессии

Ситуация на украинской границе находится под контролем, поэтому нужно не поддаваться панике. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам встречи с главой МИД Канады Мелани Жоли.



Министр отметил, что визит его канадской коллеги состоялся во время активизации большой дипломатии, целью которой является сдерживание России от новой агрессии.



«Наш сегодняшний разговор подтвердил, что мы выступаем единым дипломатическим фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Ситуация находится под контролем. Я прошу не поддаваться панике. Помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим», — сказал Кулеба.



Он также поблагодарил канадскую сторону за работу ее тренировочной миссии UNIFIER в Украине.