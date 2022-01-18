Канада примет решение о поставках военного оборудования Украине — глава МИД

Канада ответит на обращение Украины о поставках военного оборудования и примет такое решение. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.



«Мы услышали громкие и ясные требования со стороны украинского правительства. Многие официальные лица здесь вновь заявили об этом требовании. Мы знаем, что важно сыграть нашу роль в этом контексте. Потому мы рассматриваем опции и мы примем решение в установленные сроки», — сказала Жоли.



Глава МИД Канады подчеркнула, что наращивание военного присутствия Россией вокруг Украины неприемлемо.



«Мы знаем, что Россия начала кампанию дезинформации и пропаганды. Мы должны убедиться, что сигнал ясен. Наращивание военного присутствия Россией вокруг Украины неприемлемо. Россия является агрессором, и мы убедимся, что стоим плечом к плечу с Украиной. Мы ведем переговоры через НАТО, ОБСЕ, любые формы дипломатических каналов со всеми сторонами, включая Россию, чтобы убедиться, что у нас есть дипломатическое решение», — отметила глава МИД.