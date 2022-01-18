Глава МИД Канады: Единственный возможный путь для России — деэскалация

Единственный возможный путь для России в ситуации, которая сложилась вокруг Украины, — деэскалация. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в ходе совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.



Она отметила, что Канада осуждает скопление российских войск на границе с Украиной, осуждает попытку аннексии и незаконную оккупацию Крыма.



«Есть только один единственный возможный путь вперед. Россия должна провести деэскалацию и приобщиться к содержательному диалогу. Это тот вопрос, который я поднимаю с нашими партнерами», — сказала Жоли.



Она сообщила, что после визита в Киев она планирует посетить Париж и Брюссель, чтобы встретиться с партнерами и обсудить эти вопросы.



Глава МИД подчеркнула единство партнеров и союзников в поддержке Украины.



«Любое вторжение в Украину будет иметь результатом серьезные последствия, включая очень строгие скоординированные санкции со стороны наших союзников», — предупредила Жоли.

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