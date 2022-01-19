Кремль отреагировал на предложение Эрдогана о переговорах Зеленского и Путина в Турции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении в этой стране переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, передает ТАСС.



«Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут оказать помощь в урегулировании ситуации в Украине», — заявил он. При этом Песков причиной основных разногласий между Украиной и РФ назвал «пробуксовку процесса выполнения минских договоренностей», обвинив в этом по традиции Киев.



«Если нашим турецким партнерам удастся повлиять на украинцев и сподвигнуть их к выполнению договоренностей и обязательств, взятых ранее, то это можно будет только приветствовать», — сказал представитель Кремля.



Заодно он отметил, что место проведение переговоров — «это вторично».



«Главное — повлиять все-таки на Украину», — заявил Песков.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын проинформировал, что Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию для переговоров, чтобы «уладить разногласия» между странами. Кроме того, он сообщил о предстоящем в ближайшее время визите турецкого лидера в Киев.