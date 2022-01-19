Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности своей страны предоставить площадку для переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, передает издание Sabah.



По его утверждению, Эрдоган пригласил своих коллег из Украины и России, чтобы «уладить разногласия», возникшие между этими странами.



«Турция готова выступить в любой роли, чтобы напряженность, существующая между Украиной и Россией, была снижена. Президент Эрдоган ведет переговоры как с украинским президентом Владимиром Зеленским, так и с российским президентом Владимиром Путиным. Более того, он даже пригласил их обоих посетить Турцию, если им нужна встреча, чтобы разобраться в имеющихся проблемах и разногласиях», — заявил Калын.



Кроме того, он заявил, что Эрдоган «в ближайшие несколько недель посетит Украину, где проведет переговоры с Зеленским».



Турция имеет хорошие отношения и с Украиной, и с Россией, а потому Эрдоган готов приложить усилия, чтобы снизить напряженность между Киевом и Москвой. По словам представителя турецкого президента, противостояние между ними не отвечает интересам всего региона, включая и Турцию.

В прошлом году власти Турции неоднократно говорили, что готовы стать посредниками в переговорах Украины и России. Если Киев желание Анкары поприветствовал, то Москва выступила против.