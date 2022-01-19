«Некоторые вещи мы знаем глубже». Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию на границе Украины

Президентом Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который сегодня прибыл в Киев. Кадры первых минут встречи распространил Офис президента.



«Для нас очень важен ваш визит, лично ваш визит. Это еще раз подчеркивает мощную поддержку нашей независимости, суверенитета страны со стороны США», — сказал Зеленский Блинкену.



Говоря о повестке сегодняшних переговоров, Зеленский коснулся и возможной эскалации со стороны России, отметив необходимость «обсудить некоторые вещи в деталях».



«Думаю, что у нас в целом повестка нашего разговора совпадает, но хочется обсудить некоторые вещи в деталях. Потому что разведка у вас прекрасная, но вы далеко за океаном, а мы тут на месте. Думаю, некоторые вещи мы знаем немного лучше о нашем государстве», — заявил Зеленский.



В свою очередь Блинкен рассказал, что его визит в Украину связан с просьбой президента США Джо Байдена, прежде всего, чтобы подтвердить украинцам поддержку, которую предоставляют Штаты. По словам госсекретаря, «сейчас, как никогда, все зависит от украинцев и ни от кого другого решить свое будущее и будущее этой страны». Он назвал скопление около 100 тысяч российских солдат у границ «беспрецедентной угрозой Украине».



Кроме того, по словам Блинкена, Байден хотел, чтобы он приехал и пообщался с Зеленским о переговорах с российской стороной, которые прошли на прошлой неделе, а также для консультаций о последующих его шагах, включая встречу 21 января с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



«Мы четко высказали преференцию тому, чтобы найти дипломатическое решение конфликта и с тем, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации... Мы делаем все, что мы можем сделать в этом отношении. Кроме того, мы сказали Москве четко, что если они выберут агрессию против Украины, то агрессия будет иметь серьезные последствия, которые последуют не только со стороны США, но и от Европы и других стран мира», — подчеркнул Блинкен.



Он полагает, что цель России — «посеять раскол между нашими странами, мы не можем позволить им это сделать». «Мы должны с вами действовать сообща, продолжить наше единство и усилить его — оно важнее всего на данный момент, в частности, в случае агрессии со стороны России», — сказал Блинкен Зеленскому.