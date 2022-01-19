Блинкен и Лавров проведут переговоры в Женеве на этой неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут переговоры в Женеве на этой неделе. Об этом сообщили в Госдепартаменте по итогам телефонного разговора Блинкена и Лаврова во вторник, передает «Голос Америки».



Перед этим Блинкен проведет встречи в Киеве и Берлине. В столицу Украины госсекретарь США прибывает на фоне обострения напряженности вокруг Украины.



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила что Россия может начать атаку на Украину «в любой момент».



Во вторник Блинкен по телефону призвал Лаврова к деэскалации. Как пояснил высокопоставленный представитель Госдепартамента, в ходе телефонного разговора дипломаты решили, что было бы полезно встретиться лично.



«У президента Путина есть возможность предпринять шаги для деэскалации этого кризиса, чтобы Соединенные Штаты и Россия могли поддерживать отношения, которые не основаны на враждебности или кризисе», — отметил представитель Госдепа.



По его словам, Штаты четко заявили, что значимый прогресс по дипломатической линии возможен только в условиях деэскалации, однако видели прямо противоположное со стороны России. «Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку против Украины», — подчеркнул он.

Сегодня в Киеве Блинкен проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Темой переговоров заявлено «дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России, практическая поддержка Украины со стороны США, активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта».



Также состоится встреча Блинкена с сотрудниками посольства США и их семьями. Их проинформируют о планах, если придется действовать в условиях эскалации со стороны России.