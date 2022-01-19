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Беларусь начала выдавать паспорта жителям ОРДЛО — правозащитник

19 января 2022, 19:07

Беларусь начала выдавать паспорта жителям ОРДЛО — правозащитник

В 2021 году Беларусь предоставила гражданство почти трем тысячам жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский в эфире «Громадського радіо».

«Беларусь начала выдавать паспорта жителям ОРДЛО. По состоянию на 2021 год, 2,9 тысяч человек стали гражданами Республики Беларусь. Всего за 2021 год белорусские паспорта получили 3,1 тысяч украинцев», — сказал Лисянский.

Российские паспорта, по его словам, получили 813 тысяч жителей ОРДЛО, согласно данным на январь 2022 года.

«В пределах союзного государства, которое рисует Путин, им нужно, чтобы в Луганске и Донецке жили не только россияне, но и другие страны, с которыми граничит Украина. Мы прогнозируем, что какой-нибудь конфликт или еще что-то, и здесь Лукашенко встает и говорит, что там живут белорусы и мы тоже их будем защищать. И уже фронт открывается не только на российских границах, но еще и на границе с Беларусью», — отметил правозащитник.

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