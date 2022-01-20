США ввели санкции против четырех украинских политиков за связи с Россией

Министерство финансов США ввело санкции против четырех украинских политиков, которые связаны с «вредоносной внешней деятельностью России». Об етом говорится в сообщении Минфина США.



В частности, санкции введены против народного депутата от ОПЗЖ и владельца телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» Тараса Козака, который сбежал из Украины в Россиию из-за предъявленных ему обвинений в госизмене.



Кроме того, в списке его коллега по ОПЗЖ нардеп Олег Волошин.



Также под санкциями бывший нардеп от Партии регионов Владимир Олейник и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Владимир Сивкович, которые бежали в Россию после событий Майдана 2014 года.



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