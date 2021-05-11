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Медведчука и Козака подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в Крыму 

11 мая 2021, 15:49

Медведчука и Козака подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в Крыму 

Народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписано подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Об этом сообщила генеральная прокурорка Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

«Сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме», — написала Венедиктова.

Среди правонарушений, в которых подозревают депутатов:  признание аннексии Крыма, содействие и участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр на 38 млрд гривен, раскрытие гостайны, правопреемство украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины и прочее.

Она отметила, что по результатам обысков, местонахождение нардепа М. не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры по установлению местонахождению и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.

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