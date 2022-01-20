Турция планирует организовать переговоры по Минским соглашениям — СМИ

Турция намерена организовать переговоры по выполнению Минских соглашений в Стамбуле с участием России, Украины, ОБСЕ и «представителей Донбасса». Об этом сообщает российское «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком МИД.



«Переговоры по Минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена. Встречи в рамках переговорного процесса будут частыми и регулярными», — заявил источник.



По его словам, Турция выступает за деэскалацию ситуации и занимает такую позицию.



«Она заключается в необходимости шагов, направленных на снижение напряженности, предупреждение вооруженного конфликта и в дальнейшем поддержание и укрепление диалога. Мы занимаем эту позицию и в НАТО. Положение Турции в настоящее время весьма влиятельно», — отметил представитель МИД Турции.

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