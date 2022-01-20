Глава Минреинтеграции встретилась с педагогами, студентами и главами ВГА на Донетчине

Сегодня, 20 января, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук побывала с рабочим визитом в Краматорске. Глава Минреинтеграции встретилась с педагогами и студентами из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и представителями громад Донетчины, передает телеканал «Дом».



Как сообщается, встреча с представителями громад Донецкой области, городскими головами и руководителями военно-гражданских администраций длилась около двух часов. В частности, главы ВГА просили помочь с пересмотром закона о военно-гражданских администрациях, поскольку при выполнении ряда государственных программ, в том числе помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе, существуют препятствия.



«У нас есть соответствующая программа, и она распространяется на то имущество, которое разрушено. Компенсацию люди получили в 2021 году, и будет продолжать действовать эта программа. Мы двигаемся дальше и расширяем действие этой программы на поврежденное имущество. Вместе с нашими местными органами власти будем его оценивать и возмещать. Компенсацию люди получат», — отметила Верещук.



Сегодня глава Минреинтеграции также встретится с представителями бизнеса и представит новую законодательную инициативу для поддержки предпринимателей Донецкой области.



«Это четыре законопроекта — это комплексный большой закон, который очень нужен Луганщине и Донетчине. Сегодня будет его презентация. Эти законопроекты уже написаны», — рассказал народный депутат Украины Максим Ткаченко.