Верещук перечислила, что нужно сделать для молодежи из ОРДЛО и Крыма

Государство должно упростить получение документов жителями временно оккупированных территорий, чтобы у них была возможность получать образование и трудоустройство на подконтрольной правительству территории. Такое мнение высказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«Пока Крым и часть Донбасса находятся под оккупацией, мы должны вытащить как можно больше нашей молодежи. Что нужно молодежи? Документы, образование, работа», — ​отметила она



В связи с этим Верещук выделила основные задачи, которые должны войти в работу в этом направлении:



— максимально упростить получение документов ребятами из временно оккупированных территорий (ВОТ);



— создать условия и стимулы для молодежи с ВОТ получать образование на подконтрольной территории: высшее образование, профессионально-техническое образование, специальные курсы, профессиональные тренинги и т.д.



— помогать молодежи с ВОТ в поиске работы на подконтрольной территории.



«Очень рассчитываю на поддержку Минюста, Минобразования и других сопричастных ведомств. Мы будем бороться за нашу молодежь!» — добавила министр.