Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Верещук перечислила, что нужно сделать для молодежи из ОРДЛО и Крыма

17 января 2022, 21:02

Верещук перечислила, что нужно сделать для молодежи из ОРДЛО и Крыма

Государство должно упростить получение документов жителями временно оккупированных территорий, чтобы у них была возможность получать образование и трудоустройство на подконтрольной правительству территории. Такое мнение высказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Пока Крым и часть Донбасса находятся под оккупацией, мы должны вытащить как можно больше нашей молодежи. Что нужно молодежи? Документы, образование, работа», — ​отметила она

В связи с этим Верещук выделила основные задачи, которые должны войти в работу в этом направлении:

— максимально упростить получение документов ребятами из временно оккупированных территорий (ВОТ);

— создать условия и стимулы для молодежи с ВОТ получать образование на подконтрольной территории: высшее образование, профессионально-техническое образование, специальные курсы, профессиональные тренинги и т.д.

— помогать молодежи с ВОТ в поиске работы на подконтрольной территории.

«Очень рассчитываю на поддержку Минюста, Минобразования и других сопричастных ведомств. Мы будем бороться за нашу молодежь!» — добавила министр.

Еще по теме

Люди
Ирина Верещук
Места
Крым ОРДЛО
Прочее
Образование

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:02
Верещук перечислила, что нужно сделать для молодежи из ОРДЛО и Крыма
19:25
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
18:18
ГБР опубликовало «схему» закупок угля у «Л-ДНР», в которой обвиняют Порошенко
17:21
Минздрав: Модульный центр вакцинации на КПВВ «Станица Луганская» уже обустроен
10:32
Денисова: В плену «ДНР» находится девушка, которой нужна медпомощь
08:51
В Донецке умер глава районной «администрации» при «ДНР»
23:57
Главные новости Донбасса за неделю
20:45
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
14:03
В Донецке горела многоэтажка: огонь уничтожил 7 квартир, есть погибший
10:37
Беспилотник ОБСЕ глушили и обстреливали во время пролета над Донетчиной
22:30
НАТО отвергло ультиматум Путина. В РФ готовятся признать «ЛДНР». Донбасс сегодня ►
15:48
«ЛНР»: Из-за проблем с электричеством ряду городов сокращена подача воды
13:58
РФ может использовать утечку химикатов в Горловке как повод для вторжения в Украину — разведка
13:12
«ДНР» сообщила о 222 заболевших коронавирусом за сутки
09:58
«ЛНР» сообщила о 32 новых случаях ковида и двух умерших за сутки
все новости
21:02
Верещук перечислила, что нужно сделать для молодежи из ОРДЛО и Крыма
20:22
СБУ нашла в доме у жителя Луганщине взрывчатку и гранаты боевиков
19:25
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
18:55
Шольц призвал Москву снизить напряженность вокруг Украины
18:18
ГБР опубликовало «схему» закупок угля у «Л-ДНР», в которой обвиняют Порошенко
17:21
Минздрав: Модульный центр вакцинации на КПВВ «Станица Луганская» уже обустроен
17:12
Боевики не стреляли сегодня на Донбассе
16:50
Прокуратура просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в миллиард гривен
16:43
Более 30 домов передадут на баланс Константиновки
15:55
Украина и Германия не договорились о поставках оружия
15:11
Еще шестеро заболевших ковидом умерли на Донетчине
15:00
Минобороны изменит правила воинского учета женщин и не будет штрафовать в этом году
14:53
Кулеба заверил, что Украина не планировала и не планирует наступления на Донбассе
13:46
Главы МИД Германии и Франции посетят Донбасс
13:44
Замминистра обороны назначен бывший подчиненный Резникова по Минреинтеграции
все новости
ВИДЕО
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
17 января, 19:25
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
16 января, 20:45
НАТО отвергло ультиматум Путина. В РФ готовятся признать «ЛДНР». Донбасс сегодня ►
15 января, 22:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция