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США думают над эвакуацией семей дипломатов из Украины — Bloomberg

21 января 2022, 16:48

США думают над эвакуацией семей дипломатов из Украины — Bloomberg

На фоне угрозы вторжения России в Украину из страны могут эвакуировать семьи американских дипломатов. По крайней мере, в США рассматривают такую возможность. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников издания, США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов в приказном порядке. При этом второстепенный персонал дипломатических ведомств по желанию сможет остаться в Украине.

«Соответствующее объявление может прийти в течение нескольких дней», — пишет Bloomberg.

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