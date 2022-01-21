США думают над эвакуацией семей дипломатов из Украины — Bloomberg

На фоне угрозы вторжения России в Украину из страны могут эвакуировать семьи американских дипломатов. По крайней мере, в США рассматривают такую возможность. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Bloomberg.



По словам источников издания, США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов в приказном порядке. При этом второстепенный персонал дипломатических ведомств по желанию сможет остаться в Украине.



«Соответствующее объявление может прийти в течение нескольких дней», — пишет Bloomberg.