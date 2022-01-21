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Блинкен: Словам России не верят, нужно отвести войска от границ Украины

21 января 2022, 15:15

Блинкен: Словам России не верят, нужно отвести войска от границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на сегодняшней встрече глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил позицию российского руководства о том, что они не собираются нападать на Украину. Однако он призвал Москву подтвердить это на практике и отвести войска от украинской границы.

«Мы видим, что очевидным является для всех — это дела, а не слова. Я предложил господину Лаврову, как и много раз до этого, если Россия хочет убедить мир в том, что нет агрессивных настроений по отношению к Украине, то нужно начать с деэскалации: отвести войска от границы и начать дипломатический диалог», — сказал Блинкен на пресс-коференции в Женеве.

По словам Госсекретаря, РФ продолжает накапливать свои войска на границах и способна напасть на Украину с севера, запада и востока.

Он в очередной раз предостерег Россию от любой агрессии против Украины указав, что реакция США и союзников «будет быстрой и жесткой».

Блинкен подтвердил слова Лаврова, что по итогу сегодняшних переговоров Вашингтон согласился на следующей неделе предоставить письменный ответ Москве на ее предложения по вопросам безопасности. После чего возможен новый раунд переговоров.

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