Страны Балтии отправляют в Украину ракеты Javelin и Stinger: Заявление министров обороны

Эстония, Литва и Латвия получили необходимые разрешения от США на отправку оружия и продолжают тесно сотрудничать, чтобы оперативно доставить его в Украину. Об этом заявили министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает «Интерфакс-Украина».



«Сегодня Украина находится на переднем крае отделения Европы от военного конфликта с Россией. Посмотрим правде в глаза — война в Украине продолжается, и важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять агрессору», — сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет, слова которого приведены в сообщении на сайте министерства обороны Эстонии.



«У нас есть все необходимые согласования от США для отправки оружия. Этим мы показываем, что поддерживаем Украину не только на словах, но и на деле. Союзники едины, но всегда нужны те, кто проявляет инициативу, Эстония определенно является одной из таких стран», — отметил Лаанет.



Согласно заявлению, Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонительного военного потенциала Украины.



Министры обороны стран Балтии также выразили надежду на то, что Украине никогда не придется реально применять эти системы вооружений и что Россия изменит свою агрессивную позицию.