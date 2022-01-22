Посольство США в Украине запросило разрешение на эвакуацию части сотрудников — CNN

Посольство США в Киеве попросило Госдепартамент разрешить отъезд второстепенных сотрудников, эвакуацию могут начать на следующей неделе, сообщает CNN.



«США проинформировали Украину о том, что они "скорее всего, начнут эвакуацию семей дипломатов уже на следующей неделе"», — говорится в сообщении телеканала.



При этом представитель посольства отказался от комментариев, а в Госдепартаменте сказали, что в настоящее время «нечего объявить». Представитель Госдепа отметил, что ведомство проводит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств.



Также CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству, сообщает, что президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что если Соединенные Штаты предпримут такой драматический шаг, то это будет «чрезмерная реакция».