На Луганщине изменили проект троллейбусного сообщения между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным

Проект троллейбусного сообщения между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным пересмотрели, и теперь он будет включать два направления. Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в ходе пресс-конференции по итогам работы за 2021 год.



«Несколько изменен подход к реализации проекта. Если полностью соединять три города, троллейбус будет ехать около двух часов, что не очень удобно для местных жителей. Поэтому маршрут Северодонецк — Лисичанск (железнодорожный вокзал) будет удлинен по всему Лисичанску и будет заканчиваться вблизи областной детской больницы. Также будет открыто отдельное троллейбусное сообщение Северодонецк — Рубежное», — отметил Гайдай.



Глава Луганщины сообщил, что сейчас уже проведен тендер на строительство второй очереди проекта.