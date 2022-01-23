Кремль планирует устроить госпереворот в Украине и установить пророссийского лидера — МИД Великобритании

Россия готовит сговор, чтобы установить пророссийское руководство в Украине на фоне вероятного военного вторжения. Такими данными располагает министерство иностранных дел Великобритании.
Согласно заявлению британцев, потенциальным кандидатом на роль лидера является бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.
Кроме того, в Великобритании заявили, что многие бывшие украинские политики поддерживают связи с российскими спецслужбами. Среди них:
У некоторых из них есть контакты с офицерами российской разведки, которые сейчас причастны к планированию нападения на Украину, заявляют в Великобритании.
Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что эта информация «проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает возможность понять мышление Кремля».
Читайте также:Байден пояснил, что будет считаться вторжением РФ в Украину