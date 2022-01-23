Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кремль планирует устроить госпереворот в Украине и установить пророссийского лидера — МИД Великобритании

23 января 2022, 09:35

Кремль планирует устроить госпереворот в Украине и установить пророссийского лидера — МИД Великобритании

Россия готовит сговор, чтобы установить пророссийское руководство в Украине на фоне вероятного военного вторжения. Такими данными располагает министерство иностранных дел Великобритании.

Согласно заявлению британцев, потенциальным кандидатом на роль лидера является бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

Кроме того, в Великобритании заявили, что многие бывшие украинские политики поддерживают связи с российскими спецслужбами. Среди них:

  • Сергей Арбузов — первый вице-премьер-министр Украины в 2012-2014 годах, исполняющий обязанности премьер-министра в 2014 году;
  • Андрей Клюев — руководитель Администрации президента-беглеца Януковича;
  • Владимир Сивкович — бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны;
  • Николай Азаров — премьер-министр Украины в 2010-2014 годах;

У некоторых из них есть контакты с офицерами российской разведки, которые сейчас причастны к планированию нападения на Украину, заявляют в Великобритании.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что эта информация «проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает возможность понять мышление Кремля».

Читайте также:

Байден пояснил, что будет считаться вторжением РФ в Украину

Еще по теме

Места
Великобритания
Люди
Евгений Мураев
Прочее
Вторжение

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:52
ОБСЕ заметила 22 «Града», которые разместила «ЛНР» в нарушение соглашений
22:34
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
11:56
«ДНР» заявила о 325 новых случаях ковида за сутки
09:13
«ЛНР» сообщила о 28 заболевших коронавирусом и восьми умерших за сутки
17:12
На шахтах «ДНР» нашли более 6 тысяч нарушений
13:36
Занимались нелегальными переводами и платили налоги «ЛНР». СБУ разоблачила финцентр в Луганске
11:26
Пытали и ограничили доступ к лекарствам. Денисова рассказала о пленнике «ЛНР»
10:17
«ДНР» заявила о смерти еще 21 пациента с COVID-19
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 января
20:54
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 января: Правила въезда-выезда
15:17
В «ЛНР» назвали количество вакцинированных от коронавируса
14:52
В Донецке столкнулись легковой автомобиль и автобус, есть пострадавшие
11:42
Богдан Ковальчук с 17 лет находится в плену «ДНР», он нуждается в лечении — Денисова
11:25
«ДНР»: Еще 243 заболевших и 28 умерших от ковида
09:28
В Совете федерации РФ высказались насчет признания «ДНР» и «ЛНР»
все новости
12:30
Глава ВМС Германии после заявлений об Украине потерял должность
12:00
Лондон пригрозил санкциями в случае установления пророссийского режима в Украине
11:18
В МИД РФ отрицают информацию о подготовке госпереворота в Украине
10:52
ОБСЕ заметила 22 «Града», которые разместила «ЛНР» в нарушение соглашений
10:00
На Донбасс в результате обстрела пострадал украинский военный
09:35
Кремль планирует устроить госпереворот в Украине и установить пророссийского лидера — МИД Великобритании
08:59
В Украине за сутки выявили более 15 тысяч заболевших коронавирусом
22:34
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
17:48
ООС: На Донбассе сохранялась «тишина»
17:31
Глава украинского МИД: Россия уже не захватит Украину неожиданно
16:53
Запад уже не сможет изменить ситуацию: Кулеба — о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси
16:35
Встреча политсоветников лидеров «нормандской четверки» планируется на 26 января
15:58
На Луганщине изменили проект троллейбусного сообщения между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным
15:39
На Луганщине коронавирусом заболел еще 291 человек
14:51
Зеленский: Мы провозгласим новый Акт воссоединения Украины на Донбассе и в Крыму
все новости
ВИДЕО
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
22 января, 22:34
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
19 января, 09:50
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
17 января, 19:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция