Россия готовит сговор, чтобы установить пророссийское руководство в Украине на фоне вероятного военного вторжения. Такими данными располагает министерство иностранных дел Великобритании.



Согласно заявлению британцев, потенциальным кандидатом на роль лидера является бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.



Кроме того, в Великобритании заявили, что многие бывшие украинские политики поддерживают связи с российскими спецслужбами. Среди них:

Сергей Арбузов — первый вице-премьер-министр Украины в 2012-2014 годах, исполняющий обязанности премьер-министра в 2014 году;

Андрей Клюев — руководитель Администрации президента-беглеца Януковича;

Владимир Сивкович — бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны;

Николай Азаров — премьер-министр Украины в 2010-2014 годах;

У некоторых из них есть контакты с офицерами российской разведки, которые сейчас причастны к планированию нападения на Украину, заявляют в Великобритании.



Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что эта информация «проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает возможность понять мышление Кремля».