Байден пояснил, что будет считаться вторжением РФ в Украину

Президент США Джо Байден рассказал, что вторжением России в Украину будет считаться любое пересечение украинской границы российскими военными подразделениями.



«Я говорил с президентом Путиным предельно четко, у него нет недопонимания. Если любые российские подразделения пересекут украинскую границу, это вторжение», — приводит слова Байдена журналистам «Голос Америки».



Заодно он отметил, что в случае вторжения президент РФ Владимир Путин получит соответствующий экономический ответ от США и союзников, который будет «суровым и скоординированным».



Байден уточнил свои слова по поводу того, что Вашингтон будет считать вторжением, после слов на пресс-конференции 19 января.



Тогда он заявил, что «одно дело, если это будет ограниченное вторжение, и нам придется решать, что делать и чего не делать».



После завершения пресс-конференции Белый дом заявил, что любой шаг российских военных на Украину приведет к жесткой реакции. «Если какие-либо российские войска перейдут украинскую границу, то это будет воспринято как возобновление вторжения. США и наши союзники ответят быстро, жестко и сплоченно», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Она отметила, что решительный ответ будет и на «военизированную тактику», и на кибератаки.



Вместе с тем первоначальное заявление Байдена вызвало критику, в том числе и в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не существует разницы между небольшим и масштабным вторжением в Украину. В похожем ключе высказался и президент Владимир Зеленский.



«Хотим напомнить большим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как ни бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент большой страны», — написал Зеленский в Twitter.