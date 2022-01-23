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Мураев отрицает причастность к планам Кремля в Украине. В ОП ему не верят

23 января 2022, 14:24

Мураев отрицает причастность к планам Кремля в Украине. В ОП ему не верят

В Офисе президента не сомневаются в правдивости заявлений МИД Британии о подготовке Россией госпереворота в Украине и плане установить оккупационную администрацию во главе с политиком Евгением Мураевым.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии для BBC News Украина.

«Если беспристрастно посмотреть на сообщения из Британии, то нужно будет признать: они не сказали ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра в Украине. Когда началась война в 2014 году, руководство России использовало в своих интересах часть хотя бы и маргинальных, но все же существовавших политических и общественных структур, деятелей», — сказал советника главы ОП.

По словам Подоляка, «этих деятелей в Офисе президента называют политическими прокси для постоянной атаки на украинское общество изнутри».

В свою очередь Евгений Мураев в комментарии «Украинской правде» назвал заявления МИД Великобритании «какой-то глупостью».

«Мне уже четыре года запрещен въезд в Россию. Если бы у меня были активы в России, они были бы заморожены, хотя у меня там никогда не было ничего. Вы можете посмотреть изложенную мною программу — у нас с ними разное видение развития страны. Украина должна быть сильной и суверенной государственной. Поэтому сложно представить, чтобы у меня была какая-то коммуникация с россиянами. Я считаю, что та информация, которую мы сейчас видим — это непрофессионализм. Поэтому я надеюсь на извинения», — сказал политик.

Михаил Подоляк допускает, что российские санкции против Мураева были введены, потому что он «без разрешения конкурировал с Медведчуком за возможность продвигать интересы России».

«Какая ситуация сейчас в отношениях между Мураевым и Россией и собирался ли Мураев стать новым "Аксеновым" (глава оккупационной администрации Крыма — ред) — должен быть ответ от правоохранителей», — сказал Подоляк.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что Россия готовит сговор, чтобы установить пророссийское руководство в Украине на фоне вероятного военного вторжения. Согласно заявлению британцев, потенциальным кандидатом на роль лидера является бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

В МИД России назвали дезинформацией и провокацией заявление МИД Великобритании о подготовке Москвой переворота в Украине.

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