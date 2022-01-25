На Донетчине выявили почти 800 новых случаев COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 788 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений вследствие заболевания умерли еще три пациента, а выздоровели 246.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 174 695 человек. Из них 164 816 пациентов выздоровели, 5270 — умерли.

По информации Минздрава, за понедельник, 24 января, в Украине выявили 19 118 случаев заражения коронавирусом, что на 6 203 случаев больше, чем днем ранее.