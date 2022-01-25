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В Украине выявили 19 тысяч случаев коронавируса за сутки

25 января 2022, 08:15

В Украине выявили 19 тысяч случаев коронавируса за сутки

За понедельник, 24 января, в Украине выявили 19 118 случаев заражения коронавирусом, что на 6 203 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 5 863 пациента, умер 161 человек. Вчера госпитализировали 1 507 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 889 488 человек. Из них выздоровел 3 591 201 пациент, а умерли 99 443 человека.

Вчера вакцинировались 69 546 человек.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 191 379 человек, из них получили первую дозу — 15 191 377 человек, получили две дозы — 14 490 784 человека. Получили дополнительную дозу — 13 609 человек, бустерную дозу — 225 868 человек. В общей сложности проведено 29 921 638 прививок.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.

Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

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