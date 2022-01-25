США не согласны с оценкой Украины угрозы вторжения РФ — Псаки

В Белом доме считают, что действия России на границе Украины, являются агрессивными и могут быть подготовкой к вторжению, несмотря на то, что в Киеве заявляют о физической невозможности такого наступления в настоящее время. Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс-Украина».



«Никто не может узнать мысли Владимира Путина, российского руководства, но то, что мы видели, — это различные формы подготовки, включая размещение ста тысяч военных на границе, воинственная риторика и другие действия», — сказала она, отвечая на вопрос, согласен ли Вашингтон с заявлением Киева о том, что угроза вторжения из России не является неминуемой.



«Мы бы предпочли путь дипломатии, но мы не можем предугадать мысли Путина, и мы определенно видим агрессивные действия и подготовку к действиям на границе», — добавила Псаки.



Так она ответила на просьбу прокомментировать заявления Киева о том, что на данный момент угрозы российского нападения нет.