Данилов о желании Кличко организовать тероборону городов: Причин для паники нет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Украине «абсолютно контролируемой» и призвал сохранять спокойствие. Так он прокомментировал инициативу мэра Киева Виталия Кличко провести заседание правления Ассоциации городов Украины, чтобы обсудить меры по организации территориальной обороны городов и областей.



«Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзья и коллеги, немножко сбавить тот накал, который на сегодня существует. Существующая ситуация для нас полностью понятна. Нет на сегодня никаких причин для того, чтобы мы с вами паниковали», — сказал Данилов по результатам заседания СНБО вечером 24 января.



«Например, господин Кличко сегодня собирается 28-го числа собирать мэров, чтобы решить, как именно они будут защищать страну. У нас для этого есть наши Вооруженные силы, которые могут дать отпор в случае необходимости», — добавил он.



Данилов напомнил, что в стране сохраняется сложная ситуация начиная с 2014 года.