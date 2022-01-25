Байден не намерен отправлять войска США в Украину

У президента США Джо Байдена нет ни намерений, ни желания отправлять войска в Украину, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска в Украину. НАТО была сформирована, чтобы поддерживать наших партнеров и страны на "восточном фланге", и именно на этом мы фокусируемся», — заявила Псаки во время пресс-конференции Белого дома.



Она добавила, что решение о том, будут ли 8,5 тыс. американских военных, приведенные в боевую готовность ранее, в итоге направлены на «восточный фланг», будет приниматься совместно с партнерами по НАТО.