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Байден не намерен отправлять войска США в Украину

25 января 2022, 21:26

Байден не намерен отправлять войска США в Украину

У президента США Джо Байдена нет ни намерений, ни желания отправлять войска в Украину, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска в Украину. НАТО была сформирована, чтобы поддерживать наших партнеров и страны на "восточном фланге", и именно на этом мы фокусируемся», — заявила Псаки во время пресс-конференции Белого дома.

Она добавила, что решение о том, будут ли 8,5 тыс. американских военных, приведенные в боевую готовность ранее, в итоге направлены на «восточный фланг», будет приниматься совместно с партнерами по НАТО.

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