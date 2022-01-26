НАТО требует от России вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы

НАТО требует от России прекратить агрессию по отношению к соседним странам и вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы. Об этом заявил на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.



«Россия должна воздерживаться от агрессивных действий и отозвать свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещаются без согласия этих стран», — сказал Столтенберг.



Генсек НАТО подчеркнул, что российская сторона должна конструктивно взаимодействовать для деэскалации вокруг Украины, в том числе в рамках переговоров Нормандского формата.