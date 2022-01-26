США предоставили России ответ на «гарантии безопасности» и готовы к переговорам

Соединенные Штаты Америки предоставили Российской Федерации письменный ответ на так называемые «гарантии безопасности». Документ передали сегодня, 26 января. Об этом рассказал на пресс-конференции государственный секретарь США Энтони Блинкен.



По его словам, в письменном ответе были изложены мнения США и их союзников.



В то же время была дана оценка «обеспокоенности» России, а также указаны те сферы, в которых США и Россия могут найти общий язык.



Блинкен заявил, что США не будут публиковать ответы на предложения России по «гарантиям безопасности» и ждут того же от Москвы.



«Мы не опубликуем документ, потому что считаем, что дипломатия имеет большие шансы на успех, если мы оставим место для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся, что Россия разделяет эту позицию и серьезно воспримет предложения», — сказал госсекретарь США.



Энтони Блинкен также сообщил, что рассчитывает на разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ближайшие дни для проработки следующих этапов переговоров.



«Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел Лавровым в ближайшие дни после того, как у Москвы будет шанс изучить наш документ, и готов обсудить следующие шаги», — заявил Блинкен.



«Мы открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы двигаться вперед там, где есть возможность коммуникации и сотрудничества, если Россия выберет деэскалацию своей агрессии в отношении Украины, прекратит провокационную риторику и будет двигаться в сторону диалога о будущей безопасности в Европе», — подчеркнул госсекретарь США.