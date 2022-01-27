Это вопрос принципа: Кулеба заявил, что Украина будет вести переговоры только с РФ

Украина намерена вести переговоры только с официальной властью России, как страны, являющейся стороной вооруженного конфликта, а не с ее марионетками — боевиками на неподконтрольной части Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Еппе Кофодом.



Кулеба отметил, что встреча «нормандских советников», которая состоялась вчера в Париже, не принесла серьезных изменений.



«Ничего не изменилось и это плохие новости. Хорошие новости в том, что советники согласились снова встретиться в Берлине через две недели. Это означает, что по крайней мере в течение этого времени РФ должным образом будет оставаться на дипломатическом пути», — заявил министр.



Он отметил, что Киев готов двигаться в направлении выполнения Минских соглашений. В первую очередь, это касается реализации вопросов безопасности. Однако и РФ должна подойти к переговорам ответственно и с точки зрения достижения прогресса.



Но пока единственным самым большим требованием РФ является то, что Украина должна прямо участвовать в переговорах с российскими марионетками в Донецкой и Луганской областях, вместо того, чтобы вести переговоры с РФ, указал Кулеба.



«Этого не будет. Это вопрос принципа. Минские договоренности не так разрабатывались. Конфликт не так разворачивался. Это конфликт между Россией и Украиной, и его результат — это российская агрессия. И мы будем вести переговоры с ними [с Кремлем]», — подчеркнул глава МИД.



Если же РФ удастся добиться, чтобы прямые переговоры между Украиной и боевиками на Донбассе состоялись, то это будет означать, что Москва сможет уйти от любой ответственности за содеянное на Донбассе, резюмировал он.

Советники лидеров Нормандского формата в Париже провели «инвентаризацию» разногласий по Минским соглашениям и договорились встретиться через две недели в Берлине, чтобы попытаться найти пути разрешения конфликта на Донбассе. Об этом заявил замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак на брифинге по итогам переговоров в Париже.