«Нормандские» советники согласны найти пути решения разногласий по Минским соглашений. Срок две недели

Советники лидеров Нормандского формата в Париже на сегодняшней встрече провели «инвентаризацию» разногласий по Минским соглашениям и договорились встретиться через две недели в Берлине, чтобы попытаться найти пути разрешения конфликта на Донбассе.



Об этом заявил замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак на брифинге по итогам переговоров в Париже.



«Мы все согласились, и это тоже новый прорыв, что пока будут разночтения по прочтению Минских соглашений — из реализации, последовательности соответствующих действий — Нормандский формат вряд ли сможет сыграть какую-либо существенную роль в содействии в урегулировании конфликта», — сказал Козак.



По его словам, первоочередная задача в Нормандском формате — выйти на единое понимание всех положений Минских соглашений в том, что касается политических условий урегулирования, соблюдения режима прекращения огня, гуманитарных вопросов.



Соответствующую позицию подтвердил и представитель украинской стороны на переговорах в Париже — глава Офиса президента Андрей Ермак, чей брифинг начался немного позже.



«Стороны открыто задекларировали, что есть много разногласий между Украиной и РФ относительно Минских соглашений, но есть и желание работать над этими разногласиями», — сказал Ермак.



Он также подтвердил, что следующая встреча советников состоится через 2 недели в Берлине.



И Ермак, и Козак в своих выступлениях подчеркнули, что все участники Нормандского формата поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.



Козак также констатировал, что ключевым разногласием за все годы конфликта является вопрос прямых переговоров между властями Украины и представителями ОРДЛО — членами группировок «ДНР» и «ЛНР», на которых настаивает Россия. «Прежде всего, для определения позиции по этому вопросу [украинские] коллеги попросили двухнедельную паузу», — подчеркнул политсоветник президента России в Нормандском формате.



По его словам, сейчас речь идет уже не о том, чтобы был физический диалог глаза в глаза, а чтобы Киев дал положительный или отрицательный ответ на многочисленные письменные предложения, которые ОРДЛО внесли в Трехстороннюю контактную группу.



Ранее Андрей Ермак уже заявил, что Украина не будет вести переговоры с сепаратистами.



Сегодняшние переговоры в Париже продолжались более восьми часов.