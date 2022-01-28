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Москва переправила к границе Украины медицинские подразделения — WSJ

28 января 2022, 13:12

Москва переправила к границе Украины медицинские подразделения — WSJ

Москва отправила к границе с Украиной медицинские подразделения, что по всей видимости может означать последнее приготовление к вторжению. Такого уровня готовности РФ не достигала в прошлые периоды наращивания сил. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных чиновников оборонных ведомств.

Однако это еще не означает, что нападение обязательно произойдет, отмечает издание, при этом это усилило разногласия между западными союзниками о намерениях российского президента Владимира Путина.

«США и европейские союзники, особенно Германия и Франция, похоже, делают разные выводы из идентичных разведданных,» — пишет газета.

Ситуация вокруг Украины станет главным пунктом повестки переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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