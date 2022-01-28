США созывают заседание Совбеза ООН из-за эскалации вокруг Украины

Соединенные Штаты инициируют заседание Совета безопасности ООН в связи с наращиванием российских войск на границах Украины и в Беларуси. Об этом сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.



«... после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами по Совету Безопасности, Соединенные Штаты созвали открытое заседание Совета Безопасности для обсуждения вопроса, имеющего решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границах Украины и в Беларуси», — заявила она.



Она отметила, что на фоне размещения Россией более 100 тысяч военных на украинской границе и других дестабилизирующих действиях, дипломатические усилия продолжаются и Совет Безопасности ООН является важнейшей площадкой для дипломатии.



«Сейчас не время ждать и смотреть», — добавила постпред США.



Проведение заседания запланировано на понедельник, 31 января.