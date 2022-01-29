Зеленский и Макрон договорились ускорить встречу политсоветников Нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону активизацию работы Нормандского формата. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Отмечается, что Зеленский и Макрон приветствовали активизацию работы Нормандского формата и проведение 26 января в Париже встречи политических советников лидеров «нормандской четверки», где впервые с 2019 года был согласован документ по результатам переговоров.



«Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, риск дальнейшей эскалации уменьшается», — заявил Владимир Зеленский.



«Стороны договорились поддерживать взятый динамический темп и ускорить следующую встречу советников лидеров стран — участников Нормандского формата. Также была обсуждена важность активизации работы ТКГ и ее подгрупп с целью быстрого прогресса в реализации Минских договоренностей», — говорится в сообщении Офиса президента.