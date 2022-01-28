Зеленский выступает за создание переговорной площадки в формате США-Россия-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы создания трехсторонней переговорной площадки в формате США-Россия-Украина параллельно с Нормандским форматом.



«Как президент Украины я должен стучать во все двери, говорить со всеми лидерами, предлагать разные форматы и площадки, площадки договоренностей, площадки даже не результата, а начала обсуждения. Потому что, когда говорят, что нет оружия — это уже неплохое начало. Что может сделать президент Байден? Я не знаю, может ли он. Я хотел бы верить, что он это может и что он это сможет — чтобы у нас была переговорная площадка в формате США-Россия-Украина. Это был бы параллельный процесс», — заявил Зеленский на пресс-конференции для иностранных СМИ в пятницу.



Он также отметил, что этот формат переговоров не должен быть более приоритетным, чем Нормандский.



«Но мы должны говорить, находить общие вещи, начинать диалог, остановиться и сделать шаг. Говорить об обмене пленными, о гуманитарных вещах, говорить о НАТО, о рисках», — добавил президент.