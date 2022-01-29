В Госдуме заявили, что жителей ОРДЛО с российскими паспортами могут призвать на службу в армию РФ

Жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, получивших российское гражданство, могут призвать на службу в Вооруженные Силы России. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.



По его словам, призывать будут якобы по их желанию и в этом случае они будут проходить службу на территории России.



«Если граждане РФ, проживающие на территории "ДНР" и "ЛНР", захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — сказал Водолацкий.



Он также отметил, что «вопрос обеспечения безопасности, защиты русскоязычного населения является одним из основных на встречах с жителями республик».