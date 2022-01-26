Россия может поставить вооружение «Л-ДНР» в течение нескольких часов, заявили в Госдуме

Поставки Россией вооружения группировкам «ЛНР» и «ДНР» могут быть проведены в течение нескольких часов, если такое решение примет президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил депутат от «Единой России», первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает «Интерфакс».



Он утверждает, что «если Украина развязывает военные действия», то «будут даны команды верховным главнокомандующим, и министерство обороны оперативно и быстро поставит то вооружение, которое позволит удержать на позициях ВСУ» и «нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине».



«Больших проблем для того, чтобы в течение нескольких часов вооружение было на территории "ЛНР" и "ДНР", у нас не существует», — заявил Водолацкий.



По его словам, поставки вооружений могут начаться заранее, если для Москвы «станет очевидным намерение Украины пойти по силовому сценарию при поддержке Запада».



Вместе с тем, отметил Водолацкий, в России рассчитывают на то, что Киев все-таки отдаст предпочтение дипломатии и вернется к Минским соглашениям.

«Единая Россия» обратилась к руководству РФ с просьбой предоставить группировкам «ДНР» и «ЛНР» вооружение. Ранее с призывом предоставить «Л-ДНР» оружие выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



Украина и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в военной и финансовой поддержке «ДНР» и «ЛНР» начиная с 2014 года. Кремль обвинения отвергает.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе неоднократно фиксировала новейшую российскую военную технику, что указывает на причастность РФ к конфликту.