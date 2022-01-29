Россия частично отводит войска от границ Украины после учений

Россия после завершения учений в Западном военном округе частично отводит военных от границы с Украиной. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.



«Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО», — заявил командующий войсками генерал-полковник Александр Журавлев.



По информации российского Минобороны, в постоянные места дислокации возвращаются подразделения связи, передовые отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты, а также авиация, задействованная в ходе проверки.



Сообщается, что данная проверка боевой готовности стартовала 25 января, в ней было задействовано более 1 000 военных Первой танковой армии и порядка 100 единиц военной техники.