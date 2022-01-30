В Украине за сутки ковид обнаружили у 24,5 тысячи человек

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 24 508 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели 3 145 человек, 94 пациента умерли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.



Среди новых случаев инфицирования — 3 378 детей и 444 медработников Также за минувшие сутки: госпитализировано 3 692 человека.



За все время пандемии коронавирусной болезнью заболели 4 042 469 человек, из которых выздоровели 3 618 402 человека, летальных исходов — 100 125.



С начала вакцинальной кампании привито 15 318 151 человека (получили первую дозу 15 318 149 человек, две дозы — 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу — 16 597 человек, бустерную дозу — 333 018 человек). В общей сложности проведено 30 279 598 прививок.