Боррель заявил, что ЕС готов к прекращению поставок российского газа

Евросоюз разработал план действий на тот случай, если Москва решит прекратить поставки газа в Европу. Такое заявление сделал вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, сообщает УНН.



Он отметил, что в Евросоюзе на такой случай рассматривают варианты сотрудничества по вопросу поставок газа с такими странами, как США, Катар и Азербайджан.



Боррель уточнил, что ЕС рассматривает все возможные варианты на случай, «если дипломатия потерпит неудачу».



«В Евросоюзе подготовили ответные меры, которые нанесут серьезный ущерб экономике и финансовой системе РФ», — заявил он.



Кроме того, в ЕС заняты рассмотрением мер экспортного контроля, эффект от которых был бы долгосрочным. Благодаря этому РФ не получит «продукты, необходимые ей для реализации ее стратегических амбиций».



Дипломат напомнил, что ЕС не намерен отказываться от поддержки суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение Украины.



«Украина — наш партнер и сосед. Ее безопасность — это наша безопасность», — подытожил Боррель.

Ранее Боррель заявил, что Европейский Союз будет действовать решительно в случае, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины.